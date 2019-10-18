، "تحريات وبحث جدة" تعثر على فتاة متغيبة منذ سنة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
عثرت الجهات الأمنية بشرطة محافطة جدة، على الفتاة المتغيبة لقرابة السنة، والتي تابعت "الخليج 365" تفاصيل اختفائها عن طريق ثلاثة تقارير.
وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" عن أن تحريات وبحث شرطة جدة تمكنت -بفضل الله- من تحديد موقع الفتاة ومكان وجودها خارج منطقة مكة المكرمة، وبالتنسيق بين الجهات الأمنية في شرطة جدة وشرطة المنطقة الموجودة فيها الفتاة المتغيبة، تم إشعارهم عن مكان وجود الفتاة وعلى الفور تمكنت من الوصول إلى الفتاة والتحفظ عليها لحين تسليمها لذويها.
وبدوره، عبر والد الفتاة عن شكره وتقديره للجهات الأمنية، ولكل من وقف معه في معاناته، ولصحيفة "الخليج 365" لمتابعتها قضية ابنته حتى العثور عليها.
وكانت الفتاة قد تغيبت عن ذويها لقرابة سنة، وتابعت "الخليج 365" تغيبها لحين العثور عليها.اختفاء فتاة الجهات الأمنية جدة شرطة جدة الأمن العام
"تحريات وبحث جدة" تعثر على فتاة متغيبة منذ سنةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-10-18
عثرت الجهات الأمنية بشرطة محافطة جدة، على الفتاة المتغيبة لقرابة السنة، والتي تابعت "الخليج 365" تفاصيل اختفائها عن طريق ثلاثة تقارير.
وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" عن أن تحريات وبحث شرطة جدة تمكنت -بفضل الله- من تحديد موقع الفتاة ومكان وجودها خارج منطقة مكة المكرمة، وبالتنسيق بين الجهات الأمنية في شرطة جدة وشرطة المنطقة الموجودة فيها الفتاة المتغيبة، تم إشعارهم عن مكان وجود الفتاة وعلى الفور تمكنت من الوصول إلى الفتاة والتحفظ عليها لحين تسليمها لذويها.
وبدوره، عبر والد الفتاة عن شكره وتقديره للجهات الأمنية، ولكل من وقف معه في معاناته، ولصحيفة "الخليج 365" لمتابعتها قضية ابنته حتى العثور عليها.
وكانت الفتاة قد تغيبت عن ذويها لقرابة سنة، وتابعت "الخليج 365" تغيبها لحين العثور عليها.
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
12:22 AM
بعد تنسيق أمني وتحديد موقعها.. وجرى التحفظ عليها
عثرت الجهات الأمنية بشرطة محافطة جدة، على الفتاة المتغيبة لقرابة السنة، والتي تابعت "الخليج 365" تفاصيل اختفائها عن طريق ثلاثة تقارير.
وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" عن أن تحريات وبحث شرطة جدة تمكنت -بفضل الله- من تحديد موقع الفتاة ومكان وجودها خارج منطقة مكة المكرمة، وبالتنسيق بين الجهات الأمنية في شرطة جدة وشرطة المنطقة الموجودة فيها الفتاة المتغيبة، تم إشعارهم عن مكان وجود الفتاة وعلى الفور تمكنت من الوصول إلى الفتاة والتحفظ عليها لحين تسليمها لذويها.
وبدوره، عبر والد الفتاة عن شكره وتقديره للجهات الأمنية، ولكل من وقف معه في معاناته، ولصحيفة "الخليج 365" لمتابعتها قضية ابنته حتى العثور عليها.
وكانت الفتاة قد تغيبت عن ذويها لقرابة سنة، وتابعت "الخليج 365" تغيبها لحين العثور عليها.
، "تحريات وبحث جدة" تعثر على فتاة متغيبة منذ سنة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تحريات وبحث جدة" تعثر على فتاة متغيبة منذ سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.