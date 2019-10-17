سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019

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العين الإخباريةالخميس 2019/10/17 11:26 ص بتوقيت أبوظبي
تراجع الدولار أمام الجنيه المصري
واصل سعر الدولار في مصر التراجع أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وبلغ متوسط السعر 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، وفقاً للبنك المركزي المصري.
وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، قرشاً واحداً مقارنة بسعر الأمس، ليسجل 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر، وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية وقناة السويس والعربي الأفريقي والمصري الخليجي وبلوم.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الخميس، إن أسعار الفائدة في مصر تشهد انخفاضاً مع توقعات بتباطؤ التضخم في 2020.
وانخفض سعر الدولار إلى مستوى 15.84 جنيه في فبراير/ شباط 2017. والارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار "جعلت العملة ذات قيمة عادلة نسبيا"، ورغم ذلك لا تزال قيمة الجنيه أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وقال اقتصاديون إن نمو عائدات السياحة الفترة الأخيرة ساهم بشكل كبير في تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، وانتعش قطاع السياحة المصري بشكل لافت، ليجذب 9.8 مليون سائح في 2018 بزيادة 47.5%.
وسجلت العملة الخضراء 16.19 جنيه للشراء مقابل 16.29 للبيع، في بنوك عودة والبركة والمصري لتنمية الصادرات والبنك الأهلي اليوناني.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص بمصر، ليسجل 16.16 جنيه للشراء مقابل 16.26 جنيه للبيع.
وجاء أعلى سعر للدولار اليوم عند 16.20 جنيه للشراء مقابل 16.30 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقاً لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و18 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني 20.63 جنيه للشراء و20.90 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.29 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي عند 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 53.03 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع، وفقاً لشاشات البنك الأهلي المصري.
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