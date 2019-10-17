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فيديو.. كلمة تركي آل الشيخ في افتتاح مسيرة موسم الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في افتتاح موسم الرياض، حيث رحب بالحضور الكريم، وضيوف موسم الرياض.
وقال آل الشيخ : “من كان يتخيل أننا نرى كل هذه الأشياء في الرياض وفي بلادنا الحبيبة”.
وأضاف “أن هذا الشيء كله ما كان بيصير، لولا قبل كل شيء توفيق الله، ولولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
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