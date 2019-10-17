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2019-10-17 الصحة توجه نصائح مهمة للحد من انتشار العدوى متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس مجموعة من النصائح المهمة لتقليل خطر انتقال العدوى، مؤكدة على ضرورة غسل اليدين. Advertisements وأكدت الصحة على ضرورة أخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية، وتحضير الطعام بطريقة صحيحة. كما أكدت على ضرورة الحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم، والنظافة الشخصية وشرب المياه الصالحة للشرب.







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