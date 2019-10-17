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صور.. الألعاب النارية تزين سماء موسم الرياض من أبراج مجدول والمملكة والفيصلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لقطات من فعاليات موسم الرياض مساء اليوم، مع انطلاق مسيرة البوليفارد.
وظهر خلال الصور، الألعاب النارية من أبراج مجدول والمملكة والفيصلية تزين سماء المملكة في فعاليات ترفيهية هي الأضخم في المنطقة.
وتثبت هذه الفعاليات الترفيهية الكرنفالية قدرة السعوديين على الإنجاز والإبهار، انعكس على مستوى الحضور العالمي لموسم الرياض منذ أول أيامه، كما انعكس على المشاركة العالمية الكبيرة في مسيرة البوليفارد الكرنفالية.
ويشهد موسم الرياض، مساء اليوم، فعاليات عالمية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط اليوم الخميس 17 أكتوبر، وذلك بمسيرة افتتاحية ضخمة في منطقة الرياض بوليفارد سيشارك فيها أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ 25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر.
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