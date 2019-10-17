صحة المدينة تعلق على شروخ وتصدعات مبنى ملاصق لأحد المستشفيات

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

صرح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة بأنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار اليوم الخميس.

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وأضاف، في بيان نشرته صحة الرياض عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع.

وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة إخلاء المبنى، وعلى الفور تم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات.