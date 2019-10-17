الان تتابع المرور: تطبيق المخالفات على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية بدءا من نوفمبر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن المرور السعودي، تطبيق المخالفات على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية. اعتباراً من الأول من نوفمبر ٢٠١٩م.
وكتب في تغريدة على “تويتر”: “سيتم رصد المخالفات المرورية إلكترونيًا على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية، وستحصل قيمة المخالفات المرورية قبل مغادرة أراضي المملكة”.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: تطبيق المخالفات على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية بدءا من نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.