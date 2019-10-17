المرور: تطبيق المخالفات على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية بدءا من نوفمبر

جدة - عمرو شويل أعلن المرور السعودي، تطبيق المخالفات على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية. اعتباراً من الأول من نوفمبر ٢٠١٩م.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: “سيتم رصد المخالفات المرورية إلكترونيًا على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية، وستحصل قيمة المخالفات المرورية قبل مغادرة أراضي المملكة”.