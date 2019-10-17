الان تتابع التعليم: تطوير 100 مركز تدريب للمعلمين والمعلمات في مناطق المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تتجه وزارة التعليم للعمل على تطوير البنية التحتية لأكثر من 100 مركز تدريبي على مستوى المملكة، وحصر احتياجات قاعات التدريب داخلها وتجهيزها، والتوسع في أعدادها، وتوفير أحدث الوسائل المساندة لعمليات التدريب في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
واطلع المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني الدكتور أحمد الجهيمي على الإجراءات التي اعتمدها المركز في جمع المعلومات عن واقع مراكز التطوير المهني في المناطق والمحافظات، وذلك في إطار زيارته اليوم الخميس لمركز التدريب الرئيسي في الرياض، حيث وقف على آلية العمل في برامج التطوير المهني، وأبرز الاقتراحات والملاحظات لتطوير بيئة التدريب.
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