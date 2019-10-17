بعد رصد تصدعات.. "صحة المدينة" تخلي مستشفى الأنصار

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365

كشفت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عن تفاصيل إخلاء مستشفى الأنصار مساء الخميس، مبينةً أنها اتخذت الخطوة كإجراء احترازي إثر رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق للمستشفى.

وبينت صحة المدينة في بيان صحفي لمتحدثها الإعلامي، أنه تم تشكيل لجنة فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة التي أوصت بضرورة إخلاء المبنى.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه تم نقل المرضى بالكامل إلى المستشفيات داخل المنطقة بعد إخلاء المستشفى، مؤكدةً أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.