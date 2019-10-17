- 1/3
- 2/3
- 3/3
لقي مقيم عربي مصرعه دهسًا، مساء اليوم، على طريق جبل النور بمكة المكرمة.
وكان المقيم من جنسية عربية يريد عبور الطريق العام، المؤدي لشارع الأربعين بجبل النور بمكة المكرمة، قبل أن تصطدم به سيارة، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وباشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.الهلال الأحمر مكة المكرمة طريق جبل النور دهس مقيم
كان يريد العبور .. مصرع مقيم دهسًا بطريق جبل النور بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-10-17
لقي مقيم عربي مصرعه دهسًا، مساء اليوم، على طريق جبل النور بمكة المكرمة.
وكان المقيم من جنسية عربية يريد عبور الطريق العام، المؤدي لشارع الأربعين بجبل النور بمكة المكرمة، قبل أن تصطدم به سيارة، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وباشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:44 PM
الجهات الأمنية باشرت الحادث فيما تم نقل الجثمان لثلاجة الموتى
لقي مقيم عربي مصرعه دهسًا، مساء اليوم، على طريق جبل النور بمكة المكرمة.
وكان المقيم من جنسية عربية يريد عبور الطريق العام، المؤدي لشارع الأربعين بجبل النور بمكة المكرمة، قبل أن تصطدم به سيارة، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وباشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
، كان يريد العبور .. مصرع مقيم دهسًا بطريق جبل النور بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كان يريد العبور .. مصرع مقيم دهسًا بطريق جبل النور بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.