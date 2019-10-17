محمد بن مسعود - الدمام - تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة. وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها. وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.اختفاء فتاة حي السامر جدة فاطمة مبارك أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-17 ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة. وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها. وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418. 17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 Advertisements 11:43 PM اخر تعديل 18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 12:02 AM تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة. وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها. وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418. ، أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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