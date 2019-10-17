محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية عن بدء التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية لعام 2019 المزمع عقده في الفترة (١١-١٣ نوفمبر ٢٠١٩م) بمدينة الرياض وذلك تحت شعار "نتواصل لنتعاون". ويستهدف المؤتمر الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين إضافة إلى المعلمين والرؤساء الإكلينيكيين ومنسقي وفنيي معامل المحاكاة وجميع العاملين في تعليم الرعاية الصحية، كما يستهدف المقيمين والطلاب بالكليات الصحية. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف فرص المحاكاة لتعزيز التعليم بين الممارسين الصحيين والتعلم من تجارب محاكاة الجيش والطيران. كما يستهدف التكامل الإستراتيجي للمحاكاة في البرامج والمناهج الصحية إضافة إلى محاكاة المخاطر لنشر السلامة. وينتهي التسجيل المبكر في المؤتمر بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٩ فيما تم تقديم خصم خاص لأعضاء الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية. يشار إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://s.moh.gov.sa/SHSC وزارة الصحة المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية وزارة الصحة المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 11:06 PM Advertisements بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية "الصحة" تعلن عن بدء التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية "الصحة" تعلن عن بدء التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية عن بدء التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية لعام 2019 المزمع عقده في الفترة (١١-١٣ نوفمبر ٢٠١٩م) بمدينة الرياض وذلك تحت شعار "نتواصل لنتعاون". ويستهدف المؤتمر الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين إضافة إلى المعلمين والرؤساء الإكلينيكيين ومنسقي وفنيي معامل المحاكاة وجميع العاملين في تعليم الرعاية الصحية، كما يستهدف المقيمين والطلاب بالكليات الصحية. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف فرص المحاكاة لتعزيز التعليم بين الممارسين الصحيين والتعلم من تجارب محاكاة الجيش والطيران. كما يستهدف التكامل الإستراتيجي للمحاكاة في البرامج والمناهج الصحية إضافة إلى محاكاة المخاطر لنشر السلامة. وينتهي التسجيل المبكر في المؤتمر بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٩ فيما تم تقديم خصم خاص لأعضاء الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية. يشار إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://s.moh.gov.sa/SHSC ، "الصحة" تعلن عن بدء التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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