، "الصحة" تعلن عن بدء التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية عن بدء التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية لعام 2019 المزمع عقده في الفترة (١١-١٣ نوفمبر ٢٠١٩م) بمدينة الرياض وذلك تحت شعار "نتواصل لنتعاون".

ويستهدف المؤتمر الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين إضافة إلى المعلمين والرؤساء الإكلينيكيين ومنسقي وفنيي معامل المحاكاة وجميع العاملين في تعليم الرعاية الصحية، كما يستهدف المقيمين والطلاب بالكليات الصحية.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف فرص المحاكاة لتعزيز التعليم بين الممارسين الصحيين والتعلم من تجارب محاكاة الجيش والطيران.

كما يستهدف التكامل الإستراتيجي للمحاكاة في البرامج والمناهج الصحية إضافة إلى محاكاة المخاطر لنشر السلامة.

وينتهي التسجيل المبكر في المؤتمر بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٩ فيما تم تقديم خصم خاص لأعضاء الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية.

يشار إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://s.moh.gov.sa/SHSC

وزارة الصحة المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية