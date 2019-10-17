السياري بعد تعيينه نائبًا لمحافظ ساما: البنوك السعودية قادرة على دعم طروحات أرامكو

قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد بن سعود السياري، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه، «إن البنوك السعودية تتمتع بمكانة مالية ومؤشرات عالية ومُطَمْئِنة، ولا يوجد لدينا أي شك بقدرتها على دعم الطروحات خاصة إذا كانت تتعلق بشركة وطنية كشركة أرامكو».

وأضاف السياري، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأرجو من الله التوفيق في عملي.

وتابع السياري: إن مؤسسة النقد العربي السعودي تتطلع إلى العديد من الأعمال ذات الأهمية بالحلقة الاقتصادية المتعددة، وعلى رأسها الاستقرار النقدي الداعم للنمو الاقتصادي والمحافظة على القطاع المالي ومكانته، قائلًا: «سأعمل مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي وزملائي على الاستمرار في تطوير أعمالنا بما يطور القطاع المالي وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030».

وكان أمر ملكي صدر، اليوم الخميس، بتعيين السياري، نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.