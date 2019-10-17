الأحوال المدنية: 3 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المعايير النظامية لاختيار وتسجيل أسماء المواليد.

وأضافت الوكالة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الضوابط اللازمة لتسجيل أسماء المواليد تتطلب، أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزاء من الاسم مثل «الشريف والسيد والحاج» ونحوها.

كما تتضمن الضوابط النظامية لتسجيل الأسماء، عدم السماح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم «مثل المعروف بكذا»، أو نحو ذلك، مع منع تسجيل الأسماء المركبة مثل «قمر الزمان»، و«محمد خالد» ونحوها، ومنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية «مثل عبدالرسول وعبداللات» ونحوها.

وينص نظام الأحوال المدنية، على أن يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد.

ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب او إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد.