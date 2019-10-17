إغلاق 16 محلًا لبيع التبغ وتجهيز الشيشة لمخالفتها الأنظمة

أغلقت أمانة منطقة نجران 16 محلًا لبيع التبغ وتجهيز الشيشة وبيع المعسل؛ لمخالفتها الأنظمة واللوائح البلدية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء، أنه تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المحال المخالفة وأخذ التعهدات اللازمة بتصحيح أوضاعها نظاميًّا وفق الأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وأكد بن رجاء أن هذه الجولات تأتي بمتابعة من أمين المنطقة المهندس، حمد بن حسين عيبان للتأكد من الالتزام بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الرقابية، مشددًا على عدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي؛ حفاظًا على الصحة العامة، داعيًّا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال طوارئ الأمانة (940) ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق ذي صلة، أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج، اليوم الخميس، مجموعة من المطاعم والبوفيهات بمدينة السيح؛ بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية.

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وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .

وأفاد بأنه تمت مصادرة كميات من المواد الغذائية، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

وأهاب البكيري بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.