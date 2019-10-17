أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، غدًا الجمعة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان، عسير. الباحة، وتبوك) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية).
وتوقعت الهيئة، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، فيما يُراوِح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف.
أما حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقيةً إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على مدن ومناطق المملكة:
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