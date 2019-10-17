فتح باب القبول للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، والتي تشمل 52 برنامجًا، خلال المدة من 21 صفر الحالي حتى 10 ربيع الأول المقبل في التخصصات النظرية.

وسيكون آخر يوم للقبول في التخصصات التطبيقية يوم الخميس 29 ربيع الثاني المقبل عن طريق البوابة الإلكترونية للعمادة، كما حددت يوم 24 جمادى الأولى موعدًا لإعلان المرشحين نهائيًّا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأكدت العمادة أنه يلزم المتقدم على برامج الدراسات العليا دفع رسم تقديم غير مسترد قدره (300) ريال، ويتم تسديده عن طريق فاتورة إلكترونية تظهر له في بوابة القبول أثناء التقديم، كما أنه تم وضع رسوم دراسية لكل المراحل ولجميع الدارسين، ويستثنى منهم المحاضرون والمعيدون في الجامعة الإسلامية، بالإضافة إلى استثناء 30 بالمائة من المرشحين في كل برنامج، على أن يكونوا من طلاب المنح الخارجية الذين هم على كفالة الجامعة الإسلامية، من أجل تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

وأوضحت العمادة أن بوابة القبول ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني في الموعد المشار إليه، وستتضمن البوابة نوافذ التسجيل، ودليل القبول، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، ووسائل التواصل والاستفسار.