بطولات لسيدات قهرن السرطان ضمن حملة الهيئة الملكية بالجبيل للتوعية بالمرض

دشن مدير برنامج الخِدْمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد بن حمد المقبل، اليوم الخميس، حملة توعوية لسرطان الثدي في مجمع «جاليريا مول» بمدينة الجبيل الصناعية تحت شعار «الفحص المبكر قرار للاطمئنان والأمان».

وجاء تدشين الحملة بحضور رئيس جمعية السرطان السعودية عبدالعزيز بن علي التركي، ومدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور عبدالرحمن المطيري، وعدد من الأطباء والمتخصصين في التوعية والتثقيف .

وتجول المقبل، داخل المعرض التوعوي المقام بهذه المناسبة، واستمع إلى شرح مفصل للفعالية من قبل العارضين والمشرفين على أركان المعرض الذي تضمن ركنًا للاستشارات الطبية، وركنًا لجمعية السرطان السعودية، وأركان أخرى لـ«اسأل طبيب الجراحة»، و«قسم الأشعة»، و«طب الأسرة»، و«قصة شفاء».

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وشاهد مدير البرنامج والحضور ركن قصة شفاء، وهو ركن مُخصص للعديد من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك بهدف شرح تجاربهن مع المرض ونجاحهن في التغلب عليه، إضافة إلى سرد تجارِب رائعة، وبطولات حقيقية، وقصص عن مراحل العلاج حتى الشفاء، كما شاهد مشاركة ركن «نحن قادرون» وهو ركن مُخصص لعدد من ذوي الإعاقة المبدعين القادرين عبر تقديم رسومات مباشرة لزوار المعرض، بمشاركة قائدة الفريق المتخصصة في الإعاقة العقلية موضي الشمري .

وأوضحت استشارية الأشعة ورئيسة الحملة التوعية الدكتورة وداد باقتادة أن الحملة تهدف إلى نشر وتعزيز التوعية والتثقيف بسرطان الثدي عبر هذه الحملة؛ من خلال التعريف بمسببات الأورام السرطانية وطرق الكشف المبكر عنها، وعن وسائل العلاج وطرق الوقاية منها؛ من خلال تزويد المرأة بالنشرات الخاصة، إضافة إلى عمل لقاءات مصغره لتقديم المشورة والنصح والإرشاد.

يذكر أن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل لا يقتصر دوره على تقديم الخدمة العلاجية، بل يولي اهتمامًا بالغًا في تفعيل الدور الوقائي والتثقيفي للمجتمع؛ من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والفعاليات التي ينظمها البرنامج على مدار العام .