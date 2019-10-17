«البيئة»: غرامة مليون ريال حال عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية

حثَّت وزارات البيئة والمياه والزراعة المعنيين بالثروة الحيوانية، على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية فور حدوثها؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك تقع تحت طائلة غرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية نصت على «وجوب تبليغ الوزارة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من الاشتباه بالمرض، إضافة إلى عزلها في مكان منفصل عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة».

وأضافت الوزارة، إن المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على «وجوب إبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فورًا، من قبل الطبيب البيطري، عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري مع بيانات مالك الحيوانات المصابة».

وأهابت الوزارة بكل المعنيين بالثروة الحيوانية بأن عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية فور حدوثها يعرض مرتكب تلك المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال والتشهير بالمخالف أو مشروعه الإنتاجي.

ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها في تطبيق برامج مكافحة الأمراض والتصدي لها، حمايةً للإنسان والحيوان والاقتصاد الوطني عامة من الآثار السلبية لتلك الأمراض، مبينة أن الإبلاغ يكون عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000