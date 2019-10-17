طرق عسير المتعثرة تحت مجهر الشورى

اطّلعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي أمس، على عدد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة النقل في منطقة عسير، وذلك خلال جولة ميدانية في المنطقة رافقهم خلالها نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

تساؤلات وملاحظات

وقفت اللجنة خلال الجولة على طريق السودة - مدخل عقبة الصماء مرورا بعد ذلك طريق طبب ثم تقاطع طريق أبها-الطائف، عقبة شعار، كما اطلعوا على عدد من المشاريع المتعثرة وبعض الطرق التي يجري العمل بها والمشاريع التي تم سحبها من المقاولين لتعثرها.

وأبدى أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من التساؤلات والملاحظات حول هذه الطرق ومدى كفاءتها وسبل صيانتها، مبدين عددا من المقترحات في تنفيذ بعض مشاريع الطرق في المنطقة للإسهام في رفع مستوى جودتها لخدمة ساكني المنطقة، والتأكد من الخدمات المقدمة لهم في مجال النقل.

دور رقابي

عد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي، هذه الزيارة ضمن اختصاص لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتأتي للإسهام في تحسين مستوى جودة الطرق في منطقة عسير والاطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة حاليا والتأكد من استمرار العمل بها على أكمل وجه. وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس الشورى وفي إطار التكامل مع الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

طرق وقفت عليها لجنة المجلس

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طريق السودة

مدخل عقبة الصماء

طريق طبب

تقاطع طريق أبها - الطائف

عقبة شعار