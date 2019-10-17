استضافة ذوي مصابي حافلة الركاب بالمدينة المنورة

واطمأن أمير المنطقة على صحة وسلامة المصابين، ووجه بتسهيل إجراءات استضافة ذويهم لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.
واستمع أمير المنطقة ونائبه إلى شرح مفصل من الطاقم الطبي عن الوضع الصحي للمصابين، وشدد الأمير فيصل بن سلمان على متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، متمنياً أن يمّن الله على المصابين بالشفاء العاجل.
وكانت الجهات الأمنية والصحية باشرت مساء أول من أمس، حادث اصطدام حافلة تقل ركابا مع معدة ثقيلة بمركز الأكحل على طريق الهجرة السريع، نتج عنه وفاة 35 شخصاً وإصابة 4 أشخاص آخرين.
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