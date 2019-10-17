تسريع إنجاز مستشفيات جازان لخدمة المرضى

تسابق منطقة جازان الزمن في متابعة وإنجاز المشاريع الصحية بالمنطقة التي ينتظرها الأهالي، وتحظى بدعم ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحرصهما على سرعة تنفيذها، وتوجيه القائمين عليها.

التخصصي والولادة

ينتظر أهالي جازان تحقيق الحلم بإنجاز المستشفى التخصصي، ومستشفى النساء والولادة، والمستشفيات الجاري تنفيذها التي تتمثل في إعادة وتأهيل مستشفى جازان العام، ومستشفى العارضة الجديد، حيث إن العمل جارٍ بهما، لتحقيق قفزة تنموية كبيرة للمنطقة، وإنهاء معاناة المواطنين من التنقل للعلاج داخل وخارج المنطقة.

متابعة الإنجازات

بحث نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمس، سير إنجاز المشاريع الصحية بالمنطقة، وذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى شرح مفصل من مدير عام صحة جازان عن المشاريع الصحية المعتمدة الجاري تنفيذها بالمنطقة، ومنها إعادة تهيئة وتأهيل مستشفى جازان العام، ومستشفى العارضة العام الجديد الذي سيبدأ تشغيله خلال الفترة القليلة القادمة، وأبرز المراحل المنجزة بالمستشفى التخصصي، ومستشفى النساء والولادة، والمستشفيات التي يجري تنفيذها بعددٍ من المحافظات، ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها في تلك المشاريع، واطلع على مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة.

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مضاعفة الجهود

وجه الأمير محمد بن عبدالعزيز بمضاعفة الجهود، والعمل الجاد لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء المنطقة والمقيمين بها كغيرها من مناطق وطننا العزيز، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتقديم كل ما يسهم في راحة ورفاهية المواطن.

توجيهات مثمرة

أوضح مدير صحة جازان الدكتور عبدالله النجمي أن توجيهات نائب أمير منطقة جازان تُثمر إيجابياً في رفع مستوى الخدمات الصحية والعمل لاستكمال المشاريع بدقة متناهية وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، معرباً عن سعادته بلقائه وما استمع إليه من توجيهات سديدة.