ضبط 4 ملايين جهاز طبي وعبوة ومستحضر خلال عام

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 ملايين و19 ألفا و655 عبوة ومنتجا تجميليا ومستحضرا صيدلانيا وجهازا طبيا، وذلك خلال الحملات والجولات التفتيشية خلال العام الماضي 1440 في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بلغت منها المنتجات التجميلية والمستحضرات والأجهزة الطبية 2.665.852 منتجا وجهازا بنسبة 66% من إجمالي المضبوطات.

عبوات مضبوطة

كشفت بيانات صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء اطلعت عليها «دوت الخليج»، أن الحملات والجولات التفتيشية التي نفذها مفتشو الهيئة بمشاركة جهات حكومية أسفرت عن 1.353.803 عبوات لمستحضرات تجميلية وصيدلانية وأدوية بيطرية ولقاحات وعطور إضافة إلى 6988 كجم و63 لتر مواد خام، فيما بلغت المكملات الغذائية والفيتامينات والبروتينات المضبوطة 4179 مكملا غذائيا.

تنوع المخالفات

أظهرت البيانات عن تنوع المخالفات التي رصدها مفتشو الهيئة، وشملت عدم الحصول على ترخيص من الهيئة، وتداول مستحضرات صحية داخل منشأة غير صحية، وإعادة التغليف بتواريخ ومعلومات غير صحيحة، وغير مطابق للاشتراطات، كذلك عدم وجود مقاييس حرارة ورطوبة وعدم توفر أجهزة تكييف، وعدم تسجيلها في نظام الهيئة، واحتوائها على ادعاءات طبية مضللة، وعدم تطبيق أسس التصنيع الجيد، إضافة إلى عدم الإدراج وسوء التخزين، واستخدام وسائل نقل غير مكيفة، وتوزيعها دون ترخيص نظامي، كما إنها مجهولة المصدر والتركيب، ووجود خطأ في تركيز الدواء داخل العبوة عن المسجل والموضح على العبوة الخارجية، ومخالفتها للبطاقة التعريفية، وعدم وجود شهادة إذن تسويق.

الأجهزة والمنتجات والعبوات المضبوطة لعام 1440

4.019.655 عبوة ومنتجا تجميليا ومستحضرا صيدلانيا وجهازا طبيا

مضبوطات الأجهزة والمنتجات وأسباب الضبط

2.665.852 الأجهزة والمنتجات

1.353.803 عبوات لمستحضرات وعطورات

31000 منتج لتواريخ ومعلومات غير صحيحة

31200 منتج ومستحضر لعدم الحصول على ترخيص من الهيئة

39702 منتج تجميلي لعدم الإدراج وسوء التخزين

9747 مستحضرا صيدلانيا لعدم وجود مقاييس حرارة ورطوبة وعدم توفر أجهزة تكييف

967000 منتج مخالف لأنظمة الهيئة

3440 مستحضرا دوائيا لعدم الحصول على ترخيص واستخدام وسائل نقل غير مكيفة

263 منتجا طبيا لعدم الحصول على ترخيص واستخدام وسائل نقل غير مكيفة

2 طن مواد أولية تُستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل

297000 منتج تجميل للتخزين والتوزيع دون ترخيص نظامي

4000 مكمل غذائي مغشوش وتزوير تاريخ الصلاحية

3319 قرصا، 27731 جراما، و12 أمبولة، و58 حقنة لمستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية

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310488 منتجا تجميليا غير مدرجة لدى الهيئة

163500 مستحضر دوائي وتجميلي ومنتج طبي دون الحصول على ترخيص نظامي

245000 جهاز ومنتج مخالف للبطاقة التعريفية وغير حاصل على شهادة إذن بالتسويق

89 منتجا طبيا (إبر ومستهلكات طبية) منتهي الصلاحية

58 منتجا طبيا (إبر طبية) مخالفا لاشتراطات التخزين

52 جهازا ومنتجا طبيا لعدم وجود شهادة إذن تسويق ومنتج مقلد

العبوات المضبوطة وأسباب الضبط

54196 عبوة غير حاصلة على ترخيص ومستحضرات صحية داخل منشأة غير صحية

24600 عبوة لمستحضرات تجميلية غير حاصلة على ترخيص

179 عبوة غير مسجلة في نظام الهيئة وتحوي ادعاءات طبية مضللة

116584 عبوة و6988 كجم و63 لتر مواد خام لا تطابق أسس التصنيع الجيد وغير مدرجة

12401 عبوة منتجات تجميلية مغشوشة

682600 عبوة مستحضرات التجميل غير مدرجة لدى الهيئة

11856 عبوة لمستحضرات التجميل لا تطابق أسس التصنيع الجيد

196648 عبوة عطر غير مدرجة لدى الهيئة تم تحزينها في ظروف سيئة

179000 عبوة عطر مجهولة المصدر والتركيب

2499 كجم مواد خام ومواد أولية مجهولة المصدر والتركيب

17311 عبوة من منتجات أدوية بيطرية ولقاحات تم تحزينها في ظروف سيئة

55600 عبوة مستحضر صيدلاني خاطئة في تركيز الدواء داخل العبوة

15408 عبوات ممارسة التصنيع قبل الحصول على التراخيص وعدم تطبيق أسس التصنيع الجيد.