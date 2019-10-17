تعاون بين أم القرى والجامعات البريطانية

استعرض مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل خلال لقائه بمكتبه أمس القنصل العام البريطاني سيف أوشر والوفد المرافق له، جهود المسارات العلمية والبحثية عبر فروعها ومساراتها المختلفة. وثمن بافيل زيارة الوفد الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجامعات البريطانية، متناولاً الدور الذي تقدمه الجامعة تجاه تقديم المنح العلمية لنحو 40 جنسية حول العالم يتلقون تعليمهم في اللغة العربية والعلوم الشرعية، مؤكداً أنه من بين هذه الوفود العلمية الطلبة البريطانيين وجميعهم يجدون كامل الرعاية والاهتمام لمواصلة دراستهم، مرحباً بالتعاون مع الجامعات البريطانية في عددٍ من المجالات التعليمية والبحثية خصوصاً في جوانب الابتكار والإبداع. من جهته، أكد القنصل البريطاني ضرورة استمرار التعاون وتعزيزه بين جامعة أم القرى والجامعات البريطانية في المجالات الثقافية والعلمية والبحثية، وكذلك التعاون والمشاركة في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.



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