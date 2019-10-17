فيصل بن مشعل يرعى اليوم الذهبي لمهرجان الرمان

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن المهرجان ومن خلال موسمه الثالث قدّم أكثر من 300 ألف شجرة منتجة للرمان بعد أن كان يصل عددها في المواسم الماضية إلى 170 ألف شجرة، مشيرا إلى أن القصيم هي سلة غذاء المملكة لما تمتلكه من مقومات اقتصادية في تنوع منتجاتها الزراعية ومهرجاناتها المتعددة.
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