فيصل بن مشعل يرعى اليوم الذهبي لمهرجان الرمان

شهد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بنسخته الثالثة، بمركز الشيحية، والمقام بإشراف الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية، بتنظيمٍ من قبل بلدية محافظة البكيرية، حيث تجول فور وصوله مقر المهرجان مطلعاً على أكثر من 250 معرضاً تستعرض منتج الرمان من خلال أكثر من 300 ألف شجرة يتم إنتاجها من 48 مزرعة منتشرة بالشيحية وما حولها.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن المهرجان ومن خلال موسمه الثالث قدّم أكثر من 300 ألف شجرة منتجة للرمان بعد أن كان يصل عددها في المواسم الماضية إلى 170 ألف شجرة، مشيرا إلى أن القصيم هي سلة غذاء المملكة لما تمتلكه من مقومات اقتصادية في تنوع منتجاتها الزراعية ومهرجاناتها المتعددة.