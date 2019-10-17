3 اتفاقيات بين جامعة المؤسس وإمارة مكة

وتهدف الاتفاقية الأولى، إلى تعزيز التعاون في جوانب الإعلام الجديد، وتبادل الخبرات بين الطرفين، مع الأخذ في الحسبان التوسع في الجوانب التدريبية بما يحقق الفائدة للجانبين.
وبحسب الاتفاقية الثانية، فقد اتفق الطرفان على تقديم دورات تدريبية في الجوانب الإدارية والفنية، هدفها تطوير مهارات موظفي الإمارة والمحافظات التابعة لها، وصولا إلى تطوير الأداء الوظيفي. فيما تنص الاتفاقية الثالثة، على أن تتولى شرطة المنطقة تدريب منسوبي الأمن في الجامعة على آليات الضبط الميداني والرقابة، وإدارة الأزمات الأمنية.
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