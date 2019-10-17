دعوة ملاك الأراضي على الحدود لصرف التعويضات

دعت المحكمة العامة بمحافظة الحرث المواطنين الواقعة أراضيهم دخل الحرم الحدودي بالمحافظة، إلى سرعة مراجعتها ابتداء من الأحد 1441/‏‏2/‏‏21 إلى نهاية دوام الأربعاء، لتسليم ما لديهم من وثائق، تمهيدا لصرف استحقاقهم عن أملاكهم المنزوعة لمصلحة أملاك الدولة، وذلك لتسليم صكوك نزع ملكية مساكنهم وأراضيهم الزراعية المتنازل بها لمصلحة أملاك الدولة.

ونوّهت المحكمة إلى الوثائق المطلوب تسليمها بأنها: الصك الأصل، وصورة من الهوية الوطنية، وملف شفاف لحفظ الوثائق.