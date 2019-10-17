عاجل-صحة المدينة تخلي مستشفى الأنصار بعد ظهور شروخ وتصدعات في المبنى

صرح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، بأنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار اليوم الخميس 18 صفر 1441، و تم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع، حيث أوصت بضرورة إخلاء المبنى.

وعلى الفور تم تنفيذ خطة الطوارىء المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الإحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.