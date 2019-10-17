وعلى الفور تم تنفيذ خطة الطوارىء المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الإحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-صحة المدينة تخلي مستشفى الأنصار بعد ظهور شروخ وتصدعات في المبنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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