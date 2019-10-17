91 مليون ريال لتوسعة طريق العيون - العقير

أكد رئيس مجلس بلدي الأحساء الدكتور أحمد البوعلي، أن المسؤولين في وزارة النقل، أفصحوا للمجلس البلدي عن نتائج دراسة متخصصة، باستبعاد إمكان ازدواجية طريق «العيون- العقير» في الوقت الحالي، بسبب انخفاض عدد المركبات في الطريق عن المعدل العالمي، وتزداد أعداد المركبات في أيام نهاية الأسبوع، ولا تصل إلى المعدلات العالمية، وأوصت الدراسة بتطوير الطريق وتوسعته، وتقدير حجم التكلفة بـ91 مليون ريال، وذلك لعمل زيادة في الأكتاف واستبدال الجزيرة الوسطية بمعدن، وزيادة وسائل السلامة المرورية، والإنارة في الميادين لخفض السرعات، لافتا إلى أن طريق «العقير- الهفوف»، بقي على استكمال ازدواجيته 20 كلم من أصل 60 كلم. وأعلن البوعلي، الذي كان يتحدث إلى وفد أعضاء هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، أمس، برئاسة عادل الذكر الله، إطلاق مبادرة «صديقات» مجلس بلدي الأحساء خلال الأيام القليلة، بالتزامن مع صدور قرار تمديد عامين لأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب تفعيل مبادرة «أصدقاء» المجلس في الفترة المقبلة. وأشار إلى اهتمام كبير من الأمانة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء، بتطوير المنطقة التاريخية وسط الهفوف، وانتهاء جهات الاختصاص من التصاميم الفنية والهندسية للمشروع التطويرية في المنطقة التاريخية، والبدء فعليا في المشروع خلال الأيام المقبلة، وتتضمن التصاميم تحديد مسارات ومواقف للمركبات، ومضامير للمشي، والرصف والمشاريع التجميلية، كاشفا توجه رجلي أعمال في الأحساء لتنفيذ مجسمين جماليين في ميدانين بالمحافظة. وأعلن معالجة «انبعاث» الغازات في البلدات الشرقية، وهي في طريقها للانتهاء كليا خلال الفترة المقبلة، متعهداً بمتابعة ومحاسبة أي تقصير في أعمال النظافة، وربط ذلك بتصوير موقع التقصير وتحديد الموقع «اللوكيشن» وتزويد المجلس فيهما، مؤيدا توجه الأمانة تحويل كهرباء الحدائق والمتنزهات إلى خلايا للطاقة الشمسية، لاعتبارات سلامة الزوار في ذلك، وبالأخص مع هطول الأمطار وازدياد المرتادين فيها، وما تشكله الكهرباء من صعق كهربائي داخل الحدائق.



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