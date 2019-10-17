إغلاق 7 محلات وغرامات بالخرج

ضبطت بلدية محافظة الخرج ممثلة بقسم المراقبة الصحية خلال جولاتها على المطاعم والبوفيهات، عدة مواقع لسوء وتدني مستوى النظافة العامة، وسوء النظافة الشخصية للعاملين، ومخالفات العمل بدون تراخيص بلدية، وكذلك وجود عمالة لا تحمل شهادات صحية. وتمت مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والدجاج والأسماك بحوالي 150 كجم. وأغلقت البلدية 7 محلات لعدم استيفاء الاشتراطات البلدية، وتم تطبيق الغرامات على المخالفين بالحد الأعلى. وأكد رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري، استمرار الجولات التفتيشية وتكثيف الجهود للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط.



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