مناقشة تحديات مكافحة نواقل المرض في بيش

رأس محافظ بيش، حسن عبدالله أبوشرحة، أمس، الاجتماع التنسيقي بين اللجان والجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة خطة مكافحة نواقل الأمراض، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمد السهلي، مدير إدارة نواقل المرض بصحة جازان، وعدد من منسوبي الصحة، ومديري الدوائر الحكومية. واستهل الاجتماع بعرض عن نواقل المرض والطرق المساعدة للقضاء عليها والتقليل من أضرارها، ودور صحة جازان في القضاء عليها. تلا ذلك بحث الآلية المتبعة للصحة العامة في مكافحة نواقل المرض وخطط القضاء على البعوض. كما ناقش الاجتماع نتائج الأعمال والتحديات خلال الفترة الماضية، والاستعدادات المستقبلية، خلال الجهود المستمرة في تعقب مصادر التلوث البيئي، ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية. من جهته، أكد محافظ بيش أن الاجتماع يأتي إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بما يسهم في إقرار طرق لمكافحة نواقل المرض، والعمل على إنشاء غرفة عمليات في الجهات المختصة بالمحافظة، للقضاء على البعوض ومكافحته، والقضاء عليه بشكل عاجل. وأوصت اللجنة -في ختام الاجتماع- بأهمية تضافر الجهود واستمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكثيف أعمال استكشاف ومعالجة بؤر الملاريا، وقياس الكثافات وأعمال التوعية التي قامت بها الجهات المعنية لمجابهة نواقل هذا المرض والأمراض الأخرى، إضافة إلى ضرورة الإسهام في التثقيف الصحي، عبر عقد عدد من الدورات التثقيفية عن نواقل الأمراض وطرق مكافحتها، بالتنسيق مع مكتب التعليم بالمحافظة.



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