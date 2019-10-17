السعودية اليوم / الصحة العالمية: 1.5 مليون شخص ماتوا نتيجة لمرض السل في السعودية اليوم 2018



الأمم المتحدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن "السل قد تسبب في موت 1.5 مليون شخص خلال العام الماضي، ومرض السل الذي تسببه "البكتيريا المتفطرة السُلِّية" عادة ما يصيب المرضى بالسعال المتواصل، والتعب وفقدان الوزن.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية وآخر تقرير عالمي لها عن السل، أصيب في عام 2018 حوالي 10 ملايين شخص بالسل، "ولا يتلقى ثلاثة ملايين منهم الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأوضحت أن الصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وجنوب أفريقيا، هي من بين البلدان التي يعاني فيها أعداد أكبر من الناس من الإصابة بالسل، حسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى الدول التي حققت مستويات تغطية علاجية لأكثر من 80% من المصابين خلال العام الماضي. ومن بينها البرازيل والصين والاتحاد الروسي وزيمبابوي – وهي دول تعاني أعباء مرتفعة من حالات الإصابة بالمرض.

ورغم الأرقام العالية للضحايا إلا أن عام 2018 كان أفضل حال بالمقارنة مع أرقام عام 2017، مع ذلك تقول المنظمة إن العبء لا يزال مرتفعاً بين الفقراء والمهمشين، خصوصاً بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس على أنه يجب "على العالم تسريع وتيرة جهوده" حتى يكون بوسعه تحقيق هدف التنمية المستدامة للقضاء على مرض السل بحلول عام 2030.

وقال: إن ذلك يتطلب "أنظمة صحية قوية وتحسين الوصول إلى الخدمات"، كما يعني توفير الاستثمار المتجدد في الرعاية الصحية الأولية والالتزام بالتغطية الصحية الشاملة.

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22:38ت م

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