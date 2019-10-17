السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 15 مهاجرًا غير شرعي



تونس 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 15 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتي نابل وسوسة جنوب شرق البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم أنه تم إيقاف تسعة مهاجرين بمحافظة سوسة، سبعة منهم على متن قارب صغير بشواطئ المدينة يعتزمون الإبحار خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.

وأضافت أن وحداتها بمحافظة نابل أوقفت ستة أشخاص على متن زورق بحري على مستوى شواطئ رأس ملاح بمدينة قليبية، بصدد التوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتةً إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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22:29ت م

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