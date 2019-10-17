السعودية اليوم / "سمة بين الحياد والشفافية" لقاء مفتوح بغرفة المدينة المنورة



المدينة المنورة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة بلجنة المحامين اليوم لقاءً مفتوحاً مع الشركة

وأوضح أمين عام غرفة المدينة المنورة عبد الله أحمد أبو النصر أن اللقاء يأتي ضمن جهود الغرفة لإرساء حقوق المستهلكين المالية وتأصيل الجانب القانوني والحقوقي في الأنشطة المالية في ظل الحاجة لنشر الثقافة المالية وتسليط الضوء على كل ما من شأنه حفظ حقوق المستهلكين بشكل عام.

كما أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المنورة الدكتور محمد درويش سلامة حرص غرفة المدينة المنورة ممثلة بلجنة المحامين على التعرف وبشكل مباشر على أدوار (سمة) الرئيسة في السوق السعودية كإحدى الركائز الأساسية للبنية المالية وإسهامها في تطوير صناعة تبادل المعلومات الائتمانية وفق مرتكزات قانونية سليمة، مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة بالتعاون مع (سمة) للإسهام في نشر الثقافة المالية وتسليط الضوء على حقوق المستهلكين والواجبات والمسؤوليات الخاصة بسمة والأعضاء.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لـ (سمة) سويد بن محمد الزهراني عن شكره لغرفة المدينة المنورة ممثلة بلجنة المحامين لاستضافتهم (سمة)، والإسهام في تعزيز أسس الثقافة المالية ، مؤكداً أن حقوق المستهلكين تأتي على رأس أوليات (سمة) التي تسعى دائماً للحفاظ عليها وفق مبادئ الحياد التام ، وعدم التدخل إطلاقاً في القرارات التمويلية لأعضاء (سمة) والتركيز بشكل مباشر على توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدّثة عبر نظام سـمتي و سمـات .

وأشار الزهراني إلى أن اللقاء المفتوح في غرفة المدينة يأتي استمراراً لبرامج الثقافة المالية التي أقرتها (سمة) مع الجهات ذات العلاقة وعملت عليها منذ بداية العام الماضي، وآخرها مبادرة أموالك (1) التي انطلقت في يوليو 2019م الماضي، تعزيزاً لمبادئ الشمول المالي ومخرجات اعرف عميلك من خلال التطرق لموضوعات جوهرية من شأنها تمكين أفراد المجتمع من تحقيق أهدافهم المالية، والحد من التعثر المالي وتعزّيز ثقافة الادخار وأسس الاستثمار والتخطيط المالي السليم".

// انتهى //

21:15ت م

0271



المدينة المنورة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة بلجنة المحامين اليوم لقاءً مفتوحاً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تحت عنوان (سمة بين الحياد والشفافية) بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتسليط الضوء على أدوارها ومسؤولياتها وأهدافها وأبرز حقوق المستهلكين المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) وذلك في مقر الغرفة بالمدينة المنورة.وأوضح أمين عام غرفة المدينة المنورة عبد الله أحمد أبو النصر أن اللقاء يأتي ضمن جهود الغرفة لإرساء حقوق المستهلكين المالية وتأصيل الجانب القانوني والحقوقي في الأنشطة المالية في ظل الحاجة لنشر الثقافة المالية وتسليط الضوء على كل ما من شأنه حفظ حقوق المستهلكين بشكل عام.كما أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المنورة الدكتور محمد درويش سلامة حرص غرفة المدينة المنورة ممثلة بلجنة المحامين على التعرف وبشكل مباشر على أدوار (سمة) الرئيسة في السوق السعودية كإحدى الركائز الأساسية للبنية المالية وإسهامها في تطوير صناعة تبادل المعلومات الائتمانية وفق مرتكزات قانونية سليمة، مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة بالتعاون مع (سمة) للإسهام في نشر الثقافة المالية وتسليط الضوء على حقوق المستهلكين والواجبات والمسؤوليات الخاصة بسمة والأعضاء.من جهته عبر الرئيس التنفيذي لـ (سمة) سويد بن محمد الزهراني عن شكره لغرفة المدينة المنورة ممثلة بلجنة المحامين لاستضافتهم (سمة)، والإسهام في تعزيز أسس الثقافة المالية ، مؤكداً أن حقوق المستهلكين تأتي على رأس أوليات (سمة) التي تسعى دائماً للحفاظ عليها وفق مبادئ الحياد التام ، وعدم التدخل إطلاقاً في القرارات التمويلية لأعضاء (سمة) والتركيز بشكل مباشر على توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدّثة عبر نظام سـمتي و سمـات .وأشار الزهراني إلى أن اللقاء المفتوح في غرفة المدينة يأتي استمراراً لبرامج الثقافة المالية التي أقرتها (سمة) مع الجهات ذات العلاقة وعملت عليها منذ بداية العام الماضي، وآخرها مبادرة أموالك (1) التي انطلقت في يوليو 2019م الماضي، تعزيزاً لمبادئ الشمول المالي ومخرجات اعرف عميلك من خلال التطرق لموضوعات جوهرية من شأنها تمكين أفراد المجتمع من تحقيق أهدافهم المالية، والحد من التعثر المالي وتعزّيز ثقافة الادخار وأسس الاستثمار والتخطيط المالي السليم".// انتهى //21:15ت م0271

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "سمة بين الحياد والشفافية" لقاء مفتوح بغرفة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.