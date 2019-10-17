السعودية اليوم / ختام برنامج "تدريب المدربين " بتعليم صبيا



صبيا ١٨ صفر ١٤٤١هـ الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠١٩م واس

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه مركز التطوير المهني بإدارة تعليم محافظة صبيا تحت عنوان "تدريب المدربين " وذلك في قاعة التدريب بمركز النشاط بصبيا.

وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب عرار بن سويد مجيردي لمدة يومين إلى اكتساب المتدربين من المشرفين التربويين ورواد النشاط بتعليم صبيا والمكاتب التعليمية التابعة لها أهم المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في مجال التدريب. وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها قسم النشاط الطلابي ممثلًا في شعبة مهارات وأعمال خلال العام الحالي .

//انتهى//

21:08ت م

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