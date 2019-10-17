السعودية اليوم /هيئة السياحة تكرم الشركاء والرعاة الداعمين لموسم الطائف 2019م



الطائف 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

كرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الشركاء والرعاة بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني وقيادات القطاعات العسكرية والمدنية والشركاء من القطاع الخاص ومن المجتمع المحلي.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ما تحقق في موسم الطائف يستحق الثناء ويحفّز على مزيد من العطاء في الموسم القادم خاصة مع فتح التأشيرة السياحية، وهذا الأمر يمثل فرصة لاستقطاب مزيد من الزيارات للمنطقة، الأمر الذي سيكون له مردود على الفنادق والمطاعم ومصانع الورد الطائفي والنشاطات التجارية كافة.

وأكد الخطيب أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سوف تواصل جهودها مع الشركاء من أجل إيجاد منظومة سياحية متكاملة في المنطقة بحيث تتجاوب مع تطلعات القيادة وتحقق جودة الحياة وتسهم في جذب مزيد من السياح للمنطقة.

وأضاف الميموني لا يفوتني أن أشيد بالتناغم الكبير بين الجهات الحكومية واحتياجات الموسم ومتطلباته وبين جميع الجهات الحكومة التي أبدت انسجاما وتناغما في العمل.

من جهته شرح نائب الرئيس المشرف العام على الاستثمار والإستراتيجية والتسويق والبرامج فهد حميد الدين أن موسم الطائف شهد أكثر من 70 فعالية نوعية و150 عرضا يومياً في أربعة مناطق رئيسة، سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، وفعاليات سادة البيد". إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، مثل مهرجان التسوق وماراثون الألوان والرحلات السياحية.

وبين أن نسبة إشغال الفنادق تجاوزت خلال الموسم 70 %، كما نجح موسم الطائف في توفير أكثر من 15 ألف وظيفة موسمية، وتدريب 1521 مواطنًا ومواطنة من أبناء الطائف، عبر 21 دورة تدريبية، مع إتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

واستقطب موسم الطائف أكثر من 2.8 مليون زائر، 40 % منهم قدموا من خارج المنطقة، كما أنتج أكثر من 4000 مادة إعلامية نشرت في 278 منصة إعلامية في 14 دولة، مع تفاعل لافت زاد عن 50 مليونا في مواقع التواصل، وأكثر من 600 مليون ظهور رقمي، بالإضافة إلى إنتاج 16فلما ترويجيا، و50 فيديو لتغطية الفعاليات اليومية،

وشهد الحفل تكريم الرعاة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي.

ووُزّعت جوائز الآداء الإعلامي المميز في موسم الطائف وتغطي الجائزة خمسة مجالات، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الصحافة السياحية التي تثري التجربة مستحضرة تجربة موسم الطائف بكل ما فيه من زخم وفعاليات شهدها مصيف العرب.

// انتهى //

21:08ت م

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