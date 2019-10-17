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تركي آل الشيخ ينشر صورة لبوليفارد فترة الثمانينيات والتسعينيات
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، صورة لبوليفارد الرياض خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات.
وجاءت هذه الصورة قبيل دقائق من انطلاق فعاليات مسيرة بوليفارد الرياض مساء اليوم الخميس، والتي تجسد الحدث الترفيهي الأبرز في المنطقة والعالم بعروض وفعاليات ترفيهية تاريخية.
ويشهد موسم الرياض مساء اليوم فعاليات عالمية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بمسيرة افتتاحية ضخمة في منطقة الرياض بوليفارد سيشارك فيها أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ 25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر.
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