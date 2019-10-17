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أول تعليق من ترامب على قرار تركيا وقف إطلاق النار في سوريا

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2019-10-17

أول تعليق من ترامب على قرار تركيا وقف إطلاق النار في سوريا

أكد أنه فخور بالجميع

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مع تركيا، أن هذا الاتفاق لم يكن من الممكن إبرامه على الإطلاق منذ 3 أيام، مضيفًا “أنا فخور بالجميع”.

وقال ترامب إن “الناس يحاولون التوصل لهذا الاتفاق منذ عدة سنوات، سيتم إنقاذ ملايين الأرواح، أهنئ الجميع”.

كما صرح الرئيس الأميركي للصحافيين بأن “العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن”.

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وأضاف ترامب: “أعتقد أن أردوغان يرغب بصمود اتفاق وقف النار في شمال سوريا”، مطالبًا “تركيا والأكراد بعمل ما هو لازم للتهدئة”.

وأشار إلى أن أميركا تعاملت مع الأزمة “بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تركيا”.

وقبيل الاتفاق، أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، تعليق دعوة أردوغان إلى واشنطن بانتظار نتائج محادثات أنقرة بين أردوغان ونائب الرئيس الأميركي بنس.

وعقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا.

واستمر الاجتماع حوالي 80 دقيقة بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره التركي تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك.




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