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فيديو.. الحشود في انتظار انطلاق مسيرة البوليفارد الكرنفالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر حساب موسم الرياض عبر “تويتر”، مقطع فيديو يوثق انتظار الآلاف من المواطنين والمقيمين والسياح من مختلف دول العالم، انطلاق فعاليات مسيرة البوليفارد الأضخم في العالم.
وسيشهد موسم الرياض بعد لحظات، تظاهرة عالمية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط مساء اليوم الخميس، وذلك بمسيرة افتتاحية ضخمة في منطقة الرياض بوليفارد.
يشارك في المسيرة أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ 25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى.
بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر.
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