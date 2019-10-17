الان تتابع توجيه الحركة المرورية لتقاطع شارع حائل مع محمد بن عبدالعزيز بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن توجيه الحركة المرورية لتقاطع شارع حائل مع شارع محمد بن عبدالعزيز. ويأتي التحويل مؤقتًا لمدة شهر ابتداء من يوم الجمعة 21/2/1441، وذلك نظرا لتنفيذ مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار (الشبكة الفرعية) لنفق السلام ويمكن استخدام الطرق البديلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه الحركة المرورية لتقاطع شارع حائل مع محمد بن عبدالعزيز بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.