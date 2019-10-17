“مركز التميز” في تعليم القصيم يحصل على “شهادة الآيزو في الجودة”

جدة - عمرو شويل الخليج 365-القصيم

حصل مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على شهادة الآيزو في الجودة (ISO 9001:2015) في مجال جودة العمليات الإدارية، محققاً الأسبقية من بين جميع مراكز التميز على مستوى وزارة التعليم في المملكة. هذا وقد استقبل مدير عام تعليم القصيم صالح الجاسر، وبحضور عدد من القيادات التعليمية، في مكتبه بمقر الإدارة العامة بمدينة بريدة، مدير مركز التميز في الإدارة العامة عبد الله الحبيتر، ومنسوبي المركز، مقدماً لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود وقدرات أثمرت منجزاً يحسب لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم، وأوضح مدير مركز التميز عبدالله الحبيتر، أن شهادة الآيزو ( ISO 9001:2015) والتي حصل عليها المركز في مستوى الجودة وإدارة العمليات، تعد ثمرة جهود كبيرة، وقف خلفها دعم ومتابعة المدير العام، والعمل الحثيث من قبل المساعدة التعليمية هيفا اليوسف، حيث تم اعتماد تطبيق الدليل الإجرائي لمراكز التميز والمعتمد من أمانة جائزة التعليم للتميز بوزارة التعليم، ومن ثم تشكيل الفريق والتدريب والتأهيل لفريق العمل في القطاعين، وإنشاء دليل الجودة، وصولاً إلى التدقيق الخارجي، وبمتابعة من إدارة قياس الأداء بالإدارة العامة، من خلال تدريب منسوبي المركز، والمتابعة لسير تطبيق نظام الجودة في المركز.يذكر بأن شهادة الآيزو ( ISO 9001:2015) هي نظام لإدارة الجودة في المؤسسات، ويعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، والذي يمكن من خلاله الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجهة لأعلى المستويات، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال الإدارية، وعلى التنافس بأعلى المستويات، ويوفر النظام القدرة على تلبية احتياجات العملاء بفاعلية، ويحفز الموظفين على الاندماج بالعمل بطريقة أكثر فاعلية.كما أن مركز التميز بالقصيم يعد وحدة إدارية مرتبطة بالمدير العام، وهو معني بتحقيق التميز واستدامته ورعاية الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يشرف المركز على عدة جوائز محلية وخليجية ودولية، منها جائزة التعليم للتميز، وجائزة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز، وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، وجائزة خليفة التربوية، وجائزة القصيم للتميز والإبداع.