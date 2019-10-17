شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب مخدرات في منطقة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في سيد غفور خان (باكستاني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيرا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الخميس الموافق 1441/2/18هـ في منطقة الرياض بمحافظة الرين.