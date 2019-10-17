المبعوث الأممي: ولي العهد داعم رئيس لمباحثات السلام اليمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ضرورة عودة الحكومة اليمنية الشرعية «بسلطة كاملة» إلى مدينة عدن، مقدما شكره للسعودية على دعم الجهود الإنسانية الدولية في اليمن.

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وأطلع غريفيث أمس مجلس الأمن على آخر التطورات اليمنية عبر اتصال مصور، قائلا «هناك بارقة أمل لحل النزاع في اليمن، وأشكر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لجهوده في دعم مباحثات السلام اليمنية».

من جهته دعا مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك الحوثيين لوقف الممارسات التي تؤدي لرفع أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن أسعار الوقود في اليمن تضاعفت 3 مرات في الأشهر الماضية، مبينا أن الحوثيين يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية.

ماذا قال المبعوث الأممي لليمن؟