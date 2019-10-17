، الأخضر الشاب يتغلب على قيرغيزستان.. في ختام معسكره بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحضيراً لكأس آسيا 2020 تحت 19 عاماً

كسب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، ضيفه قيرغيزستان بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن ختام معسكر "الأخضر" الإعدادي في جدة المقام تحضيراً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020م.

وسجل هدفي الأخضر اللاعب محمد مران في الدقيقتين 20 و58 من عمر المباراة.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عاماً جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

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