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كسب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، ضيفه قيرغيزستان بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن ختام معسكر "الأخضر" الإعدادي في جدة المقام تحضيراً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020م.
وسجل هدفي الأخضر اللاعب محمد مران في الدقيقتين 20 و58 من عمر المباراة.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عاماً جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.
المنتخب السعودي تحت 19 عام المنتخب السعودي منتخب قيرغيزستان التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 10:00 PM
تحضيراً لكأس آسيا 2020 تحت 19 عاماًالأخضر الشاب يتغلب على قيرغيزستان.. في ختام معسكره بجدة
كسب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، ضيفه قيرغيزستان بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن ختام معسكر "الأخضر" الإعدادي في جدة المقام تحضيراً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020م.
وسجل هدفي الأخضر اللاعب محمد مران في الدقيقتين 20 و58 من عمر المباراة.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عاماً جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.
، الأخضر الشاب يتغلب على قيرغيزستان.. في ختام معسكره بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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