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أعلنت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أن مستشفى محايل العام أجرى 2454 عملية جراحية خلال العام الماضي 1440هـ، منها 2291 عملية كبرى، و160 عملية صغرى، وثلاث عمليات مناظير، بالإضافة إلى 1390 عملية ضمن برنامج عمليات اليوم الواحد.
وأكد التقرير الصادر عن المستشفى أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 95406 مراجعين، كان بينهم من الذكور 41753 مراجعاً، بينما بلغ عدد الإناث 51327 مراجعة.
وأكد التقرير أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 4161 مراجعاً، أجريت لهم 13440 جلسة، كما بلغ عدد مرضى الكلى 679 مريضاً، أجريت لهم 1623 جلسة غسيل. وأضاف التقرير أن المستشفى شهد خلال الفترة نفسها 2443 حالة ولادة.مستشفى محايل عسير صحة عسير
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 09:32 PM
95406 مراجعين للعيادات الخارجية و2443 حالة ولادة
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أن مستشفى محايل العام أجرى 2454 عملية جراحية خلال العام الماضي 1440هـ، منها 2291 عملية كبرى، و160 عملية صغرى، وثلاث عمليات مناظير، بالإضافة إلى 1390 عملية ضمن برنامج عمليات اليوم الواحد.
وأكد التقرير الصادر عن المستشفى أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 95406 مراجعين، كان بينهم من الذكور 41753 مراجعاً، بينما بلغ عدد الإناث 51327 مراجعة.
وأكد التقرير أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 4161 مراجعاً، أجريت لهم 13440 جلسة، كما بلغ عدد مرضى الكلى 679 مريضاً، أجريت لهم 1623 جلسة غسيل. وأضاف التقرير أن المستشفى شهد خلال الفترة نفسها 2443 حالة ولادة.
، مستشفى محايل يجري 2454 عملية جراحية خلال العام الماضي ،
المصدر : الخليج 365
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