، سكان "أم الجود" بمكة يخشون استخدام المصاعد بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدوا أنه تم تسجيل عدة حالات احتجاز.. وطالبوا الشركة بسرعة إصلاح الخلل

اشتكى عدد من سكان حي "أم الجود" الغربي بمكة المكرمة، الواقع على امتداد مخطط الزايدي، من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، دون معرفة الأسباب.

وفي التفاصيل: قال نواف الصبحي أحد سكان الحي: "نعاني من انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر؛ ما تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال".

وأشار "الصبحي" إلى أن الأهالي يخشون استخدام المصاعد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، لافتاً إلى أنه تم تسجيل عدّة حالات احتجاز داخل المصاعد بسبب انقطاع التيار.

وطالب المسؤولين في شركة الكهرباء، بضرورة الوقوف على الحي وإصلاح الخلل، على وجه السرعة.انقطاع الكهرباء أم الجود مكة المكرمة