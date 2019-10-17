عروض كارفور السعودية نهاية الأسبوع وتخفيضات اليوم حتى 24 صفر 1441

يقدم كارفور السعودية العديد من التخفيضات على الكثير من المنتجات، من خلال عدد من عروض كارفور الأسبوعية، التي يتم تقديمها في مختلف أقسام سلسلة الهايبر ماركت العالمية، بكافة الفروع المنتشرة والمتواجدة بمعظم مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وفي هذا التقرير يعرض لكم موقع “اعرف نيوز” صفحات كتالوج الأسعار بالصور، الذي يوضح حجم الخصومات التي يتم تقديمها للمستهلكين وعملاء الماركت.

عروض كارفور السعودية

طرح كارفور السعودية Carrefour Saudi Offers خصومات عديدة في الفترة من 17 صفر 1441 هجرية حتى 23 من الشهر ذاته، الموافق 16 إلى 22 أكتوبر 2019 ميلادية، نقدمها من خلال صور مجلة العروض التالية، يليها بعض العروض السارية نهاية هذا الأسبوع فقط، بالإضافة إلى صورة تشمل بعض العروض التي تم الإعلان عنها اليوم 18 صفر الموافق 17 أكتوبر وتستمر إلى 24-2-1441 الموافق 23-10-2019.

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كما يقدم كارفور ماركت عروض نهاية الأسبوع التي تبدأ اليوم الخميس 18 صفر 1441 الموافق 17 أكتوبر 2019، وتستمر حتى بعد الغد السبت 20 صفر الموافق 19 أكتوبر.