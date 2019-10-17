الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج حساب المواطن الدفعة 24 عبر الموقع الرسمي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الاستعلاو على أهلية المواطنين واستحقاقهم للدعم المقدم من برنامج حساب المواطن ، وذلك بعد الإعلان عن إصدار نتائج الأهلية لشهر أكتوبر 2019، ويتم التعرف على النتيجة من خلال زيارة موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني، مع العلم أنه تم غلق باب التسجيل في دورة الاستحقاق رقم 23 للاستفادة من الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن برنامج حساب المواطن الدفعة 24

حساب المواطن هو برنامج دعم سعودي مقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو أحد البرامج الوطنية التي أطلقتها حكومة المملكة لمساعدة الأسر المحدودة الدخل على تجاوز أزمة المعيشة، ومواجهة غلاء الأسعار، ويتم استحقاق الدعم من حساب المواطن من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، والانتظار حتى يتم الإعلان عن نتائج الأهلية أو الاستحقاق، والتي من الممكن أن يستعلم عنها المواطن مباشرة عقب الإعلان عنها.

موعد صرف حساب المواطن نوفمبر 2019

بحسب مواعيد صرف دفعات برنامج حساب المواطن، التي أعلن عنها القائمين على البرنامج، يتم إيداع المبالغ المستحقة للمواطنين في حساباتهم البنكية شهرياً، في كل يوم 10 من الشهر الميلادي، مما يعني أن موعد صرف الدفعة رقم 24 لشهر نوفمبر 2019، سوف يتم صرفها في يوم الأحد 10 نوفمبر 2019، مما يعني أنه متبقي على صرف الدفعة رقم 24 من حساب المواطن 24 يوم، وللرغبة في التعرف على الشروط الواجب توافرها في المواطنين المقدمين لاستحقاق الدعم، برجاء الدخول على موقع برنامج حساب المواطن.