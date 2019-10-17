موعد صرف الرواتب بالسعودية 1441 على مستوى مختلف الجهات الحكومية

موعد صرف الرواتب بالسعودية 1441 ازدادت عملية البحث حول موعد صرف رواتب العاملين بالدولة حيث صرحت بعض تقارير الإعلام السعودي عن اقتراب موعد صرف الرواتب وخاصة بعدما بدأت بعض الجهات بصرف المعاشات عن طريق إيداعها في حسابات المواطنين، كما أوضحت الجهات المختصة بأن موعد صرف المرتبات لشهر صفر تتم دون أي تغيير أو تعديل كما أوضحت أنه لا يوجد أي نية لتأجيل عملية صرف الرواتب وفي حالة أي تغيير سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

موعد صرف الرواتب بالسعودية 1441

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب للموظفين في جميع قطاعات الدولة حيث يتم صرف الرواتب في السابع والعشرين من الشهر الميلادي حيث يتم في ذلك الوقت إيداع المرتبات في حسابات الموظفين البنكية لكي تصل لهم في جميع محافظات المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن كان يتم صرف الرواتب بحسب التقويم الهجري إلا أن تم تغييره من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية.

توقيت صرف رواتب العاملين بالمملكة

تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد صرف الرواتب للعاملين في الدولة حيث أنه من المقرر صرف الرواتب في يوم الاحد الموافق السابع والعشرون من شهر اكتوبر الحالي 2019 وذلك حيث تقوم كل جهة وقطاع بإيداع مرتبات العاملين به في حساباتهم البنكية في جميع بنوك المملكة.